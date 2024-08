Musk spreekt opnieuw steun uit voor Trump tijdens gestoord gesprek op X

Tijdens het geplande gesprek op X met Donald Trump heeft zijn rijkste geldschieter en eigenaar van het platform Elon Musk opnieuw zijn steun uitgesproken voor de Republikeinse presidentskandidaat. Na aanvankelijke technische problemen kon het gesprek toch doorgegaan.

Wat was aangekondigd als een gesprek "zonder limieten" begon meer dan een half uur te laat. Veel mensen waren niet in staat live mee te luisteren. Musk schreef dat toe aan een cyberaanval op X. Het gesprek tussen de techondernemer en Trump was bedoeld om diens campagne nieuw leven in te blazen. Sinds president Joe Biden is vervangen door Kamala Harris lijkt Trump enigszins stuurloos.

In het urenlange gesprek leerden de ongeveer 1,3 miljoen luisteraars die live wisten mee te luisteren weinig nieuws over Trumps opvattingen. De oud-president vertelde in het begin over de mislukte moordaanslag tegen hem tijdens een rally in Butler in Pennsylvania. Trump zei dat hij in oktober teruggaat naar de plek.

Grensbeleid

Trump en de eigenaar van X deden ook hun beklag over de migranten zonder papieren die de Verenigde Staten in komen via de grens met Mexico. "Deze mensen zijn niet productief", zei Trump, die ook herhaalde dat landen zoals Venezuela zich bewust van gevangenen ontdoen door ze naar de VS te sturen.

Beide mannen waren het eens over een gebrek aan goed beschermde grenzen. "De meeste illegale immigranten zijn goede mensen. Maar sommigen niet. (...) En als we nog vier jaar open grenzen krijgen, hebben we straks geen land meer", zei Musk, die zich de voorbije tijd als uitgesproken rechts profileert. Trump herhaalde zijn belofte om miljoenen ongedocumenteerde immigranten het land uit te zetten.

Diplomatie

Vervolgens sprak Trump over de goede relatie die hij als president onderhield met onder anderen de leiders Vladimir Poetin van Rusland en Kim Jong-un van Noord-Korea. Musk en Trump zeiden dat een Amerikaanse president intimiderend moet zijn om hun respect af te dwingen. Daarnaast hadden ze het ook nog over de toegenomen inflatie onder president Biden, politieke vervolging van Trump, onveiligheid en kernenergie.