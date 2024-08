Na Mali verbreekt ook Niger banden met Oekraïne

NIAMEY (ANP/AFP) - Niger heeft per direct alle diplomatieke banden met Oekraïne verbroken. Het Afrikaanse land beschuldigt Kyiv ervan "terroristische groepen" te steunen.

Buurland Mali verbrak zondag ook al de betrekkingen met Oekraïne, omdat dat land de Toeareg-rebellen zou hebben geholpen in hun strijd tegen het Malinese regeringsleger. Eind vorige maand kwamen niet alleen veel regeringstroepen van Mali om het leven bij een gevecht met de separatisten, maar ook veel Russische huurlingen. Een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst leek zondag te suggereren dat die rebellen hulp hadden gekregen van de Oekraïners, omdat ze vochten tegen leden van het Russische Africa Corps, de opvolger van de Wagner Groep. Die is ook actief in Niger.

Niger wordt net als Mali geregeerd door een militaire junta. Het land wil dat de VN-Veiligheidsraad zich nu gaat buigen over de Oekraïense "agressie".