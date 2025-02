Nabestaanden MH17: geen vrede zonder Russische erkenning van rol

DEN HAAG (ANP) - Een geloofwaardig vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne is moeilijk te bereiken zonder Russische erkenning van verantwoordelijkheid voor het neerhalen van MH17, vinden nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp. Zij hebben dit enkele dagen geleden per brief laten weten aan de Amerikaanse president Donald Trump en aan voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ook de Nederlandse premier Dick Schoof, een paar Tweede Kamercommissies en EU-buitenlandchef Kaja Kallas hebben de brief ontvangen.

De nabestaanden beschrijven in hun brief enkele eisen waarvan zij vinden dat die onderdeel zouden moeten zijn van een eventuele vredesregeling. Zo willen ze behalve erkenning van Rusland ook "concrete acties die verantwoordelijkheid laten zien", zoals formele excuses, een openbaar onderzoek naar alle betrokkenen en redenen achter het neerhalen van het vliegtuig en passende herstelbetalingen.