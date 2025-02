Rusland positief over opstelling VS, hint op grondstoffendeal

MOSKOU (ANP) - Het Kremlin heeft lovend gereageerd op de Amerikaanse opstelling in de VN-Veiligheidsraad. "De Verenigde Staten nemen nu een veel gebalanceerdere positie in, die echt is gericht op een poging om het conflict in Oekraïne op te lossen. Wij verwelkomen dit", zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag. Hij maakte tijdens dezelfde persconferentie duidelijk dat Rusland mogelijkheden ziet voor samenwerking met de VS op het gebied van grondstoffenwinning. "De Amerikanen hebben zeldzame aardmetalen nodig. Wij hebben daar veel van", zei de zegsman.

In een Amerikaanse resolutie die de Veiligheidsraad maandagavond aannam, staat een pleidooi voor een snel einde aan het "Russisch-Oekraïense conflict", zonder kritiek op de Russische invasie van het buurland. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk konden zich niet vinden in de tekst en onthielden zich van stemming.