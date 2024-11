Nabestaanden vermoorde Gerard Meesters: Robert D. nooit meer vrij

SCHIPHOL (ANP) - "Vandaag kijk ik naar de man die ik verantwoordelijk hou voor het leed dat ik elke dag met me meedraag. Een man die geen moment stilstaat bij het leed dat hij heeft veroorzaakt, enkel denigrerende reacties heeft over het bewijsmateriaal, en de onschuld zelf speelt. Je ziet jezelf als het middelpunt, alsof jouw leven het enige is dat ertoe doet. Maar vandaag hoop ik dat het recht wint. Dat jij nooit meer in staat zal zijn om over het leven van een ander te beslissen zoals je deed met mijn vader."

Dat zei Koen Meesters woensdag in zijn spreekrechtverklaring, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Daar staat deze week de 52-jarige Brit Robert D. terecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het geven van de opdracht voor de moord op zijn vader, Gerard Meesters (52). Ook zijn zus en zijn moeder maakten gebruik van hun spreekrecht. Vooral de beide kinderen richtten zich rechtstreeks tot D., die hen op hun verzoek in het gezicht keek.

Leraar Gerard Meesters werd op 28 november 2002 doodgeschoten in de deuropening van zijn huis aan de Uranusstraat in Groningen. Een paar dagen eerder had hij bezoek gehad van een paar mannen die zeiden op zoek te zijn naar Meesters' zus, die een drugsbende in Spanje zou hebben beroofd van een partij hasj. De mannen wilden haar via Meesters opsporen.

'Echte grote dader'

Omdat hij niet meewerkte, werd hij geliquideerd. "Robert D. is de echte grote dader achter deze misdaden en vormt een immens gevaar voor de samenleving", zei Meesters' dochter Annemarie. "Robert D. mag dan ook absoluut nooit meer vrijkomen."

De schutter, de Brit Daniel S., heeft in 2006 een levenslange gevangenisstraf gekregen. De naam van D. als opdrachtgever kwam al snel bovendrijven, maar bewijs was er niet. In 2018 is het onderzoek opnieuw opgepakt, met de strafvervolging van D. als resultaat. De kinderen van Meesters hebben S. opgezocht in zijn cel, in de hoop dat hij over D. als opdrachtgever wilde praten. Dat deed hij in beperkte mate.

Gevangen in Frankrijk

D. ontkent in alle toonaarden. Hij zit momenteel gevangen in Frankrijk, in verband met de import van 1300 kilo cocaïne. Volgens de Franse autoriteiten is D. een van de grootste drugshandelaren ter wereld.

"Het spijt me wat jullie is overkomen", zei de verdachte in reactie op de verklaringen van de nabestaanden. "Maar ik heb die opdracht niet gegeven, ik ben hier niet verantwoordelijk voor, ik had er geen motief voor."

Donderdag komt het OM met de strafeis.