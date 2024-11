In hoger beroep 7 jaar extra cel geëist om wangedrag Gökmen T.

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een extra gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen de al tot levenslang veroordeelde tramschutter Gökmen T. voor zijn wangedrag in de gevangenis. Eerder oordeelde de rechtbank Rotterdam dat het opleggen van een celstraf bovenop een levenslange straf vooral een symbolische betekenis heeft. Daar is het OM het niet mee eens, betoogde de aanklager woensdag bij het hof in Den Haag. T. woonde de zitting niet bij.

T. zit in de Rotterdamse gevangenis De Schie een levenslange celstraf uit voor de dodelijke aanslag die hij pleegde in maart 2019 in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. In februari 2021 heeft hij een medewerker van De Schie neergestoken. In oktober van dat jaar heeft hij een pan met hete olie naar een andere gevangenismedewerker gegooid en spullen in de recreatieruimte vernield. In juli 2022 vernielde hij fitnessapparatuur.

De rechtbank verklaarde T. schuldig aan dit alles, maar besloot geen extra celstraf op te leggen. Het OM vindt echter dat deze "enorme en beangstigende geweldsexplosies door hun ernst en impact niet onbestraft kunnen blijven".

Zestig levenslanggestraften

Op dit moment zitten in Nederland meer dan zestig levenslanggestraften in detentie. "De bewaarders en overig gevangenispersoneel die dagelijks met deze personen werken, hebben er recht op dat dit op een zo veilig mogelijke wijze gebeurt", betoogde de aanklager in hoger beroep bij het hof. "Wat zouden de gevolgen zijn indien de strafrechter zou uitdragen dat je de meest gewelddadige feiten kunt plegen zonder dat dit enige consequentie heeft?"

Het hof in Den Haag doet uitspraak op 27 november.