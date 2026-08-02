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Nationaal Hitteplan vanaf maandag in hele land van kracht

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 13:22
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BILTHOVEN (ANP) - Het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vanaf maandag in het hele land actief. Zondag is het al actief in het zuidoosten van het land, daar worden maximumtemperaturen van rond de 30 graden verwacht. Maandag en dinsdag wordt het 28 tot 36 graden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de hitte.
Hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Het RIVM adviseert onder meer voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12.00 uur of na 18.00 uur te doen. Vanaf woensdag lijkt het weer af te gaan koelen, meldt het KNMI.
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