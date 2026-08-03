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Natuurbrand Noord-Limburg niet voor dinsdagochtend geblust

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 1:39
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OOSTRUM (ANP) - De veiligheidsregio Limburg-Noord verwacht niet dat de grote brand in het natuurgebied bij Oostrum voor dinsdagochtend geblust is. Dat komt vooral omdat de brand nog niet onder controle is, meldt de woordvoerder.
In de nacht van maandag op dinsdag blijven 250 tot 300 brandweerlieden bezig met het blussen van de brand. In het donker wordt er geen gebruik gemaakt van blushelikopters vanwege het slechte zicht.
Ook is er in ieder geval tot 9.00 uur geen treinverkeer mogelijk tussen Venray en Boxmeer.
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