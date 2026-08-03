Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

Deze week zijn alle drie de vakantieregio’s tegelijk vrij. Precies dan piekt het aantal woninginbraken in Nederland. Een inbreker heeft geen minuten nodig om te beoordelen of uw huis de moeite waard is – een blik op de gevel is genoeg.

Op zomerdagen waarop geen enkele regio vakantie heeft, worden er gemiddeld 54 woninginbraken per dag geregistreerd. Zijn alle drie de vakantieregio’s tegelijk weg, dan loopt dat op naar bijna 66 per dag: 22 procent meer. Het hoogtepunt valt begin augustus. In regio Midden is dat vakantie-effect het sterkst, met een kwart meer inbraken tijdens de eigen zomervakantie; in het zuiden blijft de toename beperkt tot dertien procent.

Dat gebeurt tegen een gunstige achtergrond. In 2025 registreerde de politie ongeveer 21.600 woninginbraken, het laagste aantal sinds de start van de huidige registratie in 2012 en ruim 800 minder dan het jaar ervoor. Maar de daling lijkt te stokken: in de eerste vijf maanden van 2026 werden 8.618 inbraken geregistreerd, tegen 8.290 in dezelfde periode van 2025 – bijna vier procent meer, net vóór de vakantiepiek.

Een inbreker leest uw huis zoals u een etalage leest: in één blik.

Wat een inbreker in dertig seconden opneemt

De signalen waar het om draait zijn banaal, en juist daarom zo verraderlijk. Een stapel post op de mat. Gordijnen die dagenlang dicht blijven. Een huis waar ’s avonds nooit een lamp aangaat. Een caravan of een auto met dakkoffer die een week vóór vertrek al voor de deur staat. Volle vuilniszakken. En online: een vakantiefoto die verraadt dat u zeshonderd kilometer verderop op een terras zit.

Twijfelt een inbreker of u echt weg bent, dan volgt een test. Een takje of een tandenstoker tussen deur en kozijn. Zit dat er twee dagen later nog, dan weet hij genoeg.

Even hardnekkig zijn de fouten aan het huis zelf. De voordeur die alleen wordt dichtgetrokken in plaats van op slot gedraaid: zit er speling op, dan gaat zo’n deur met een pasje tussen deur en kozijn binnen een paar seconden open. Het bovenraam dat op een kier blijft staan om te luchten – bereikbaar via een vuilcontainer of een ladder die in de niet-afgesloten schuur staat. En de kiepstand, die veel bewoners nog altijd als “dicht” beschouwen.

De achterkant is de blinde vlek

Wie zijn voordeur op orde heeft, is er nog niet. De achterzijde van de woning is bij Nederlandse inbraken de meest gebruikte route: daar is minder zicht vanaf de straat, staat het hang- en sluitwerk vaak het langst ongemoeid en biedt een achterpad dekking. Een poort die niet op slot kan, een donkere tuin en hoge struiken rond de achterdeur zijn samen een uitnodiging.

Ook wat binnen ligt, doet mee. Autosleutels in het zicht bij de voordeur, een laptop op de eettafel, sieraden in het nachtkastje: dat zijn precies de plekken waar als eerste wordt gekeken. Een sleutel onder de bloempot of de deurmat is voor een inbreker geen geheime bergplaats maar standaardprocedure.

Drie minuten weerstand is doorgaans genoeg om een inbreker te laten afhaken.

Waarom drie minuten alles bepalen

Een slecht beveiligde deur is in tientallen seconden open. Gecertificeerd, inbraakwerend hang- en sluitwerk rekt dat op tot minimaal drie minuten – en dat blijkt in de praktijk de grens: lukt het binnen die tijd niet, dan haakt de gelegenheidsinbreker af. Woningen die volledig zijn beveiligd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot negentig procent minder kans op een geslaagde inbraak. Een tijdschakelaar op de verlichting, ook buiten bij de voordeur, kost een paar tientjes en werkt het hele jaar door.

Een alarm of camera is een aanvulling, geen vervanging. Het vertraagt niemand; het registreert alleen dat het misging.

Checklist voor deze week

Draai deuren met de sleutel op slot, ook bij een korte boodschap – en laat geen raam op de kiepstand staan.

Zet de tuinpoort, schuur en garage op slot en berg ladders en klimbare containers op.

Laat post weghalen en vraag de buren de gordijnen te bedienen; zet desnoods hun auto op uw oprit.

Gebruik tijdschakelaars binnen én buiten en houd struiken rond de woning kort.

Leg autosleutels, laptops en sieraden uit het zicht en hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.

Deel vakantiefoto’s pas na thuiskomst en vertel uw plannen aan een beperkte kring.

Controleer of uw sloten het SKG-sterkeurmerk dragen; twijfelt u, vraag dan een woningscan aan.

Feiten op een rij Nederland telde in 2025 ongeveer 21.600 geregistreerde woninginbraken, het laagste aantal sinds 2012. In de eerste vijf maanden van 2026 lag het aantal bijna vier procent hoger dan een jaar eerder. Tijdens overlappende zomervakanties stijgt het dagcijfer van 54 naar bijna 66 inbraken. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot negentig procent minder kans op een geslaagde inbraak.

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