Natuurmonumenten slaat alarm: natuur lijdt onder slecht water

AMERSFOORT (ANP) - Het water in natuurgebieden staat er slecht voor in Nederland en dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Natuurmonumenten onderzocht elf natuurgebieden en zag overal ernstige problemen. "En als we nog elf natuurgebieden onderzoeken, zou hetzelfde beeld naar voren komen", vermoedt hydroloog Wiebe Borren van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten maakt zich zorgen en slaat alarm. "We hebben grote stappen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren", zegt Borren. "We hebben de afgelopen jaren samen met anderen heel hard gewerkt om de gebieden op orde te krijgen. Maar de oplossingen van de overgebleven problemen liggen echt buiten de natuurgebieden zelf." Borren richt de oproep aan de landelijke politiek, de provincies en waterschappen.

Bestrijdingsmiddelen, meststoffen in het water, overmatige waterafvoer, grondwateronttrekkingen en klimaatverandering zijn allemaal belangrijke oorzaken van de achteruitgang in natuurgebieden. Schoon en voldoende water voor planten en dieren is geen vanzelfsprekendheid meer, ziet Natuurmonumenten. "We wisten al heel lang dat er veel misgaat in natuurgebieden. Maar alles op een rij is het echt opzienbarend", zegt Borren. Nederland is afhankelijk van een gezonde natuur. Verdroogde natuurgebieden kunnen bij extreme regenval water minder goed afvoeren. Ook verslechtert de biodiversiteit, waar planten en dieren onder lijden.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) moest onder meer problemen met het water en stikstof oplossen. "Dat waren flinke plannen en er zat veel geld achter. Maar het nieuwe kabinet heeft het geschrapt", zegt Borren. Hij vindt dat zeer zorgelijk. "Zo worden de plannen van provincies steeds lastiger om uit te voeren."

Europese lidstaten hebben afgesproken dat het water in 2027 een goed leefgebied moet vormen voor planten en dieren. Dit kan juridische risico's meebrengen. Zo kan bezwaar worden gemaakt tegen vergunningen die de waterkwaliteit verslechteren of verdroging in de hand werken. "En zeer waarschijnlijk gaat Nederland de afgesproken doelen niet halen", verwacht Borren.