NAVO-baas Rutte noemt leiderschap van Duitser Merz cruciaal

BRUSSEL (ANP) - NAVO-baas Mark Rutte heeft in Brussel gesproken met de Duitse verkiezingswinnaar Friedrich Merz over de defensie-uitgaven binnen het bondgenootschap. "Uw leiderschap zal cruciaal zijn", schrijft Rutte op X aan de waarschijnlijk nieuwe bondskanselier.

In veel Europese hoofdsteden hopen ze, net als Rutte, dat Merz een leidende rol kan vervullen als zijn regering is aangetreden. Duitsland is de grootste economie van Europa en na de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van militaire steun aan Oekraïne. Toch neemt het land nu niet het initiatief bij de vele politieke overleggen die de afgelopen weken worden gevoerd over de oorlog in Oekraïne en de veranderende rol van de VS. Merz is momenteel nog bezig met het vormen van een regeringscoalitie en scheidend bondskanselier Olaf Scholz kan na zijn verkiezingsnederlaag weinig toezeggingen doen.

Merz schrijft zelf op X na het gesprek met Rutte dat hij naar Brussel is gekomen om de samenwerking met internationale partners "te verdiepen". "Een sterke NAVO is het fundament voor onze veiligheid."