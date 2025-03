FIFA verhoogt prijzenpot WK voor clubs tot meer dan 900 miljoen

ZÜRICH (ANP) - De FIFA verhoogt de prijzenpot bij het wereldkampioenschap voor clubteams tot 1 miljard dollar, omgerekend ruim 928 miljoen euro. Dat meldt de wereldvoetbalbond in een persbericht.

"Alle inkomsten die door het toernooi worden gegenereerd, worden verdeeld over de deelnemende clubs en via clubsolidariteit over de hele wereld, aangezien FIFA geen enkele dollar zal behouden. De reserves van FIFA, die er zijn voor de wereldwijde ontwikkeling van voetbal, blijven onaangeroerd", aldus voorzitter Gianni Infantino.

De prijzenpot bij de Champions League, die sinds dit seizoen een nieuwe opzet kent, is bijna 2,5 miljard euro. Daar doen echter meer teams aan mee, zijn er meer wedstrijden en het toernooi wordt over meerdere maanden gehouden. Bij het WK voor landenteams in 2022 in Qatar lag het bedrag op bijna 410 miljoen euro.

Het WK voor clubs is dit jaar van 15 juni tot 13 juli in de Verenigde Staten. Er doen voor het eerst 32 teams mee.