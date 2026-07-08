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NAVO-leiders spreken zich uit over Iran en Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:15
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ANKARA (ANP) - De leiders van de 32 NAVO-landen hebben Iran voor het eerst samen aangesproken op het blokkeren van de Straat van Hormuz. In de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara schonken ze aandacht aan Iran, een van de grote zorgen van de Amerikaanse president Donald Trump.
"Iran mag nooit de beschikking krijgen over een kernwapen", stellen de leiders onder wie premier Rob Jetten. Dat was volgens Trump ook een belangrijk motief voor de oorlog tegen het land. Iran laat sindsdien nauwelijks olietankers en andere schepen door de voor de olie- en gasaanvoer cruciale zeestraat. De vrije scheepvaart daar moet worden hersteld, luidt het in het slotcommuniqué van de top.
De Iranoorlog zou strikt genomen geen kwestie moeten zijn voor de NAVO, die over de verdediging van Europa en Noord-Amerika gaat, vonden Europese NAVO-landen lang. Omdat Trumps ergernis over in zijn ogen tekortschietende Europese steun de top dreigde te verstoren, besloten ze zich volgens diplomaten toch uit te spreken.
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