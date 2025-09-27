NAVO-topmilitair: van patrouilles naar luchtverdediging is optie

RIGA (ANP) - De NAVO schroeft de bescherming van haar grens met Rusland mogelijk op van bewaking naar verdediging, zegt de hoogste militair van het bondgenootschap. Dat is "een van de opties" als nader onderzoek naar de recente luchtruimschendingen daarom vraagt, aldus de voorzitter van een overleg van topmilitairen van de 32 NAVO-landen.

De NAVO beschermt het luchtruim van de oostelijke lidstaten nu met air policing. Onder andere Nederlandse gevechtsvliegtuigen patrouilleren en komen in actie als zich een onbekende indringer aandient. Om die te identificeren en eventueel weg te leiden, in eerste instantie. Sinds Russische drones Polen binnenvlogen en Russische MiG's Estland, vragen grensstaten om een missie die ook berekend is op het uitschakelen van indringers.

De nieuwe NAVO-operatie Oostelijke Schildwacht gaat de air policing verbeteren en brengt ook nieuwe mogelijkheden, zegt admiraal Giuseppe Cavo Dragone na overleg met de 32 commandanten der strijdkrachten in Letland. Luchtverdediging "zou een van de opties kunnen zijn, maar niet dé optie". De NAVO zou dan bijvoorbeeld luchtverdedigingswapens aan de oostflank moeten stationeren.

F-35 gevechtsvliegtuigen

Letland is net als buur Estland in gesprek met NAVO-bondgenoten over de komst van vliegtuigen die atoomwapens kunnen afvuren. Dat zou "natuurlijk een behoorlijk geloofwaardig en stevig signaal zijn" om Rusland af te schrikken en de Esten en Letten gerust te stellen, zegt de topmilitair van Letland.

Het Verenigd Koninkrijk, een van de drie kernmachten in de NAVO, zou erover denken F-35's naar Estland te sturen die kernwapens kunnen dragen.