NBC: veel Republikeinen Senaat vinden kandidatuur Gaetz kansloos

WASHINGTON (ANP) - Een meerderheid van de Republikeinen in de Senaat verwacht niet dat de benoeming van Matt Gaetz tot minister van Justitie wordt goedgekeurd, bericht NBC News na gesprekken met ingewijden. Het team van aankomend president Donald Trump heeft er volgens de nieuwszender nog vertrouwen in dat hij uiteindelijk wordt aangesteld, al wordt wel rekening gehouden met verzet.

Trump schoof zijn aanhanger Gaetz afgelopen week naar voren om minister te worden. Dat leidde ook binnen de Republikeinse partij tot geschokte reacties. Gaetz zat in het Huis van Afgevaardigden en raakte herhaaldelijk in opspraak. Een parlementscommissie onderzocht beschuldigingen van onder meer seksueel wangedrag en drugsgebruik. Een afzonderlijk onderzoek naar beschuldigingen dat hij een seksuele relatie had met een tienermeisje leidde eerder niet tot zijn vervolging.

De onvrede over Gaetz vormt een uitdaging voor Trump, wiens Republikeinse Partij bij de verkiezingen in november een meerderheid veroverde in de Senaat. Kandidaten die hij voordraagt om minister te worden, moeten ook worden goedgekeurd door de Senaat. Aankomend vicepresident J.D. Vance zou zijn ingeschakeld om met zijn medewerkers senatoren te bellen om een indruk te krijgen van hun opstelling tegenover Gaetz.

Ondertussen is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de resultaten van het onderzoek naar de beoogde minister door het Huis van Afgevaardigden. Voorzitter Mike Johnson, een bondgenoot van Trump, wil niet dat die nog worden vrijgegeven. Gaetz heeft inmiddels zijn parlementszetel opgegeven en dat betekent volgens Johnson dat het Huis ook niet meer bevoegd is om het onderzoek te publiceren. Sommige Republikeinse senatoren hebben al aangegeven alsnog inzage te willen in wat de onderzoekers hebben ontdekt.