Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

Politiek
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 20 februari 2026 om 12:01
Na het vertrek van beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel, die moest opstappen omdat ze had gelogen over haar opleiding, duikt een nieuwe vraag op in politiek Den Haag: hoe zit het eigenlijk met de studie van Dilan Yesilgöz-Zegerius?
Een tipgever van BNNVARA wees op parlement.com van het Montesquieu Instituut. In haar biografie staat onder het kopje academische studie: cultuur, organisatie en management, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1997 tot 2002 (geen academische titel). Geen titel dus.
Wel of geen graad?
Toch schreven media eerder iets anders. Zo meldde het AD bij haar aantreden als minister van Justitie in 2022: “De politica is weliswaar één van de law & order-gezichten van de VVD, maar is afgestudeerd in de sociaal-culturele wetenschappen. Geen rechten dus, en dat is uniek, als de invalbeurten van Rita Verdonk en Stef Blok niet worden meegerekend.” Ook elders wordt gesproken over ‘afgestudeerd’.
Op LinkedIn verwijst Yesilgöz alleen naar de Vrije Universiteit, zonder specificatie. Op de officiële pagina van kabinet-Rutte IV ontbreken academische titels bij haar naam. Op Wikipedia woedt discussie. Een gebruiker citeert parlement.com: “Yesilgöz heeft deze biografie die wij in de lucht houden diverse malen langs zich zien komen, en zij heeft nota bene een enkele keer verzocht wijzigingen in de biografie door te voeren. Maar níet op het punt van het niet-afronden van haar universitaire opleiding met een academische titel.”
Niet afgestudeerd
Het Documentatiecentrum Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen is duidelijk: “Ze ging in Amersfoort naar het vwo en studeerde daarna van 1997 tot 2003 sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar behaalde geen academische graad.”
Toch duikt haar naam soms op mét titel. In 2022 ondertekende ze een voorwoord met: “Drs. Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Minister van Justitie en Veiligheid.”
VVD zwijgt in alle toonaarden
Mag je vermelden dat je iets studeerde zonder te zeggen dat je het niet afrondde? Historicus Han van der Horst schreef: “Als je in Nederland beweert dat je iets gestudeerd hebt, mag men er vanuit gaan, dat de opleiding ook leidde tot een diploma of graad. Zo niet, dan is die mislukt.”
De Vrije Universiteit beroept zich op privacy en geeft geen uitsluitsel. De woordvoerder van de VVD reageert niet op herhaalde vragen.
Bron: BNNVARA/Joop

