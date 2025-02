Top 10 startsalarissen: deze mbo-studies leveren het meeste op

Een afgestudeerde mbo'er verdient meer dan menig hbo'er. Vooral starters in de procestechniek en verpleegkunde beginnen na hun mbo-opleiding met een relatief hoog uurloon. Dat blijkt uit cijfers van de nieuwste Keuzegids mbo. Tegelijkertijd kampen juist deze sectoren met een groot tekort aan personeel.

Mensen die in 2023 hun mbo-diploma procestechniek haalden, verdienden anderhalf jaar later gemiddeld 24,34 euro per uur. Een jaar eerder lag dat bedrag nog op 21,81 euro. Ook in de zorg zijn de lonen aantrekkelijk. Mbo-verpleegkundigen ontvangen gemiddeld 20,81 euro per uur en in de scheepvaart ligt dat bedrag op 19,73 euro.

Mbo'ers verdienen soms meer dan hbo'ers

Soms verdienen afgestudeerde mbo’ers zelfs meer dan hbo’ers. Het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) meldde vorig jaar dat het gemiddelde uurloon van een hbo’er na anderhalf jaar tussen de 17 en 20 euro lag. Nieuwe cijfers over hbo-salarissen worden later dit jaar verwacht.

Mbo’ers in uiterlijke verzorging, ambachtelijke techniek en dierverzorging zijn financieel minder bedeeld. Hier bedragen de uurvergoedingen respectievelijk 11,57 euro, 11,87 euro en 12,20 euro.

Zeven van de tien bestbetaalde mbo-vakgebieden vallen binnen sectoren waar de vraag naar personeel groot is. In de zorg zijn ruim 66.000 medewerkers nodig en in de techniek staan zelfs 80.000 vacatures open, meldt het CBS.

Salaris in de zorg lager door kortere werkweken

In de zorg betekent een hoog uurloon niet altijd een hoog maandsalaris. Veel zorgmedewerkers werken in ploegendiensten en maken daardoor minder uren per week.

Mbo-verpleegkundigen draaien vaak werkweken van 32 uur en verzorgenden werken gemiddeld 30 uur. Dit zorgt ervoor dat hun maandinkomen lager uitvalt dan in andere goedbetaalde sectoren.

Zo verdient een mbo-verpleegkundige gemiddeld 2832 euro per maand en een verzorgende 2327 euro. In de bouw en wegenbouw ligt dit bedrag op 3159 euro, terwijl procestechnici met 3678 euro per maand het meest verdienen.

