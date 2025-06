Nederland keurt nieuwe sancties tegen rechters Strafhof af

DEN HAAG (ANP) - Nederland keurt de nieuwe sancties af die de Amerikaanse regering heeft ingesteld tegen vier rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag. "Onafhankelijke internationale hoven en tribunalen moeten hun werk ongehinderd kunnen uitvoeren", stelt demissionair minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in een tweet.

"We staan pal achter het Hof", aldus Veldkamp. "Als één van de 125 verdragspartijen en als gastland blijven we ons er maximaal voor inzetten om het Hof zo onbelemmerd mogelijk te laten functioneren."

De regering van president Donald Trump kondigde in februari ook al strafmaatregelen aan tegen medewerkers van het Strafhof, dat om het geweld in Gaza een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen premier Benjamin Netanyahu van Israël. Het kabinet liet toen weten dat te betreuren. Dat kwam Veldkamp op kritiek te staan vanuit de oppositie, die vond dat hij met een scherpere veroordeling had moeten komen.