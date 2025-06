Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Een 40-jarige man uit Ridderkerk is donderdagavond op de Beverwaardseweg in Rotterdam aangehouden, nadat hij eerder op de vlucht was geslagen voor het arrestatieteam. De man werd opgepakt in verband met een lopend onderzoek.

De verdachte ging er met zijn auto vandoor. Na een ongeval vluchtte hij te voet verder. Om hem tot stoppen te dwingen, loste de politie een waarschuwingsschot. Daarna werd op de man geschoten met een zogenoemde beanbag, munitie die het lichaam niet binnendringt, maar wel voor een flinke pijnstoot zorgt.

De man was tijdens zijn arrestatie gewond aan zijn hoofd en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij zijn verwondingen heeft opgelopen tijdens het auto-ongeval, of dat deze zijn veroorzaakt door het schot.