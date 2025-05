Nederland stijgt een plek in persvrijheidsindex

PARIJS (ANP) - Nederland is een plek gestegen en staat derde in de jaarlijkse persvrijheidsindex van Reporters Sans Frontières (RSF). Dat is onder meer te danken aan de veroordeling vorig jaar van zes verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Ook het besluit van de overheid om af te zien van de btw-verhoging op media speelt mee.

RSF merkt daarbij op dat politieke plannen als de btw-verhoging en "pogingen om publieke media te verzwakken" de hoge notering van Nederland bedreigen. Dat ons land een plek is geklommen, is dan ook "geen reden tot zelfgenoegzaamheid", zegt directeur Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited. "Ook in Nederland neemt het aantal bedreigingen toe, wordt juridische intimidatie steeds vaker gebruikt om journalisten te censureren en heerst er een politiek klimaat dat het vertrouwen in de media ondermijnt."

De staat van persvrijheid wereldwijd wordt dit jaar voor het eerst sinds het bestaan van de index aangemerkt als 'moeilijk'. De toenemende economische druk vormt een grote bedreiging. "Zonder economische onafhankelijkheid kan er geen vrije pers bestaan", zegt RSF-directeur Anne Bocandé. RSF noemt bijvoorbeeld het besluit van de Verenigde Staten om de financiële steun aan Radio Free Europe/Radio Liberty stop te zetten. Hierdoor zouden miljoenen burgers wereldwijd geen toegang meer hebben tot betrouwbare informatie. Zelf zakken de VS twee plekken naar de 57e plaats. "De tweede termijn van president Donald Trump leidt tot een zorgwekkende verslechtering van de persvrijheid."

Israël daalt flink

Ook oorlogen zorgen voor achteruitgang. In Gaza is de situatie "rampzalig", aldus RSF. Het Israëlische leger heeft daar "redacties vernietigd, bijna 200 journalisten vermoord en de strook totaal afgesloten van de buitenwereld in de afgelopen 18 maanden". Als gevolg hiervan is persvrijheid in de bezette Palestijnse gebieden "volledig afwezig" en is journalistiek bedrijven gevaarlijk. Het land is zes plaatsen gezakt naar de 163e plek. Israël staat op plek 112, een daling van elf plaatsen ten opzichte van vorig jaar.

Noorwegen voert voor het negende jaar op rij de lijst aan, Estland is nummer twee. Onderaan de index staan China, Noord-Korea en Eritrea. Net daarboven staat Syrië, dat twee plekken is gestegen. Een "grondige verandering" van het medialandschap na de val van het regime van dictator Bashar al-Assad lijkt voorlopig uit te blijven, aldus RSF.