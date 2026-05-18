Nederlands cruiseschip Hondius komt aan bij Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius vaart de haven van Rotterdam binnen. Het schip kwam tegen 10.00 uur aan en moet nog een klein half uur varen naar de aanlegplek, meldt het Havenbedrijf.

Het schip, dat is getroffen door een uitbraak van het hantavirus, heeft nog 27 opvarenden aan boord. Onder hen zijn 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het virus.