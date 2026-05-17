Loonstrook 2026 ontleed: waar gaan jouw 1.300 euro inhoudingen écht heen?

De meeste Nederlanders kijken vooral naar wat er ónder aan de loonstrook staat. Maar wie even omhoog scrollt, ziet waar het geld verdwijnt: gemiddeld zo’n 1.300 euro aan inhoudingen per maand. Waar gaat dat eigenlijk heen?

Het grootste deel verdwijnt in loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Denk aan AOW, de langdurige zorg en de algemene middelen van de overheid. Dat klinkt abstract, maar het financiert alles van snelwegen tot zorgpersoneel.

Daarnaast is er de premie voor werknemersverzekeringen, zoals WW en arbeidsongeschiktheid. Minder zichtbaar, maar essentieel als het misgaat. Werkgevers betalen een deel, maar indirect voel je die kosten ook terug.

En dan zijn er de kleinere posten: pensioenopbouw, eventueel een bijdrage voor de zorgverzekering en soms nog een werknemersbijdrage voor specifieke regelingen. Dat tikt aan.

Wat opvalt: het systeem is zo ingericht dat je het meeste al afdraagt vóór je salaris binnenkomt. Het maakt de belastingdruk minder voelbaar, maar ook minder transparant.

De vraag is dus niet alleen hoeveel je verdient, maar hoeveel je werkelijk overhoudt — en of je dat het waard vindt.