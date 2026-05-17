ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Loonstrook 2026 ontleed: waar gaan jouw 1.300 euro inhoudingen écht heen?

Economie
door Pieter Immerzeel
zondag, 17 mei 2026 om 11:25
Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.29.15
De meeste Nederlanders kijken vooral naar wat er ónder aan de loonstrook staat. Maar wie even omhoog scrollt, ziet waar het geld verdwijnt: gemiddeld zo’n 1.300 euro aan inhoudingen per maand. Waar gaat dat eigenlijk heen?
Het grootste deel verdwijnt in loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Denk aan AOW, de langdurige zorg en de algemene middelen van de overheid. Dat klinkt abstract, maar het financiert alles van snelwegen tot zorgpersoneel.
Daarnaast is er de premie voor werknemersverzekeringen, zoals WW en arbeidsongeschiktheid. Minder zichtbaar, maar essentieel als het misgaat. Werkgevers betalen een deel, maar indirect voel je die kosten ook terug.
En dan zijn er de kleinere posten: pensioenopbouw, eventueel een bijdrage voor de zorgverzekering en soms nog een werknemersbijdrage voor specifieke regelingen. Dat tikt aan.
Wat opvalt: het systeem is zo ingericht dat je het meeste al afdraagt vóór je salaris binnenkomt. Het maakt de belastingdruk minder voelbaar, maar ook minder transparant.
De vraag is dus niet alleen hoeveel je verdient, maar hoeveel je werkelijk overhoudt — en of je dat het waard vindt.

Lees ook

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en FransmanHoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman
Piloten KLM bijna de best betaalden in de wereldPiloten KLM bijna de best betaalden in de wereld
Waar loont werken in Europa écht nog het meest?Waar loont werken in Europa écht nog het meest?
Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheekZoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 20934295

8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

generated-image

Waarom 730.000 Nederlandse huishoudens in de financiële problemen zitten

coca cola zero sugar bestellen bei five star trading holland 1

Wat gezonde 'light' frisdrank met je gezondheid doet op de lange termijn

generated-image (1)

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

shutterstock_2522068097

Masturberen: onschuldig solo-seks of grensoverschrijding? Zo vind je samen de juiste afspraken

gandr-collage (1)

Rijke mannen hebben vaak meerdere vrouwen

Loading