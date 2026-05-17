Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

Je hebt allemaal weleens dat een saai gesprek een beetje langs je heen gaat, maar bij sommigen gebeurt dat vaker dan anderen. En uit onderzoek blijkt dat juist intelligente en succesvolle mensen opvallend slechte luisteraars zijn. Niet uit arrogantie of onwil, maar door de manier waarop hun brein werkt.

Intelligentie vormt in gesprekken paradoxaal genoeg vaak een handicap. Snelle denkers herkennen patronen razendsnel, trekken vlug conclusies en formuleren hun antwoord al terwijl de ander nog praat. Het gevolg? Ze luisteren niet meer echt, ze wachten vooral op hun beurt om te reageren.

Dat lijkt efficiënt, maar ondertussen missen ze precies de signalen die echte communicatie betekenis geven: een aarzeling in de stem, lichaamstaal, emotionele ondertonen of dat ene zinnetje dat nét niet werd uitgesproken. Het gesprek verandert ongemerkt van aandacht naar anticipatie.

Creatieve mensen

Voor creatieve en intelligente mensen speelt nog iets anders mee. Hun brein produceert voortdurend nieuwe associaties en ideeën. Zodra tijdens een gesprek een interessante gedachte opkomt, verschuift de aandacht naar binnen. De spreker tegenover hen vervaagt tot achtergrondgeluid.

Succes versterkt dat probleem. Onderzoek laat zien dat mensen met een hogere status minder goed luisteren, minder empathisch reageren en sneller aannemen dat ze de situatie begrijpen. Hoe hoger iemand klimt in een organisatie, hoe meer de omgeving zich gaat aanpassen. Collega’s filteren kritiek, formuleren voorzichtiger en kijken eerst naar de mening van de baas voordat ze zelf iets zeggen.

Daardoor ontstaat een gevaarlijke bubbel. Leiders denken dat iedereen het met hen eens is, terwijl ze simpelweg niet meer de volledige waarheid horen. De vaardigheden die hen succesvol maakten, snelle analyses, daadkracht en overtuiging, worden in persoonlijke gesprekken juist een valkuil. Luisteren vraagt immers vertraging, twijfel en oprechte nieuwsgierigheid.

Misschien nog opvallender is wat psycholoog Nick Epley de 'closeness bias' noemt: we luisteren het slechtst naar de mensen die we het beste kennen. Bij vreemden zijn we alert, omdat we geen idee hebben wat ze gaan zeggen. Maar bij partners, vrienden of collega’s denken we het verhaal al te kennen. We luisteren niet meer naar de persoon zelf, maar naar ons mentale beeld van die persoon.

Misverstanden in relaties

Daarom ontstaan soms de felste misverstanden juist in hechte relaties. Twee mensen kunnen oprecht geloven dat de ander niet luistert en allebei gelijk hebben. Ze reageren namelijk niet meer op wat er nú wordt gezegd, maar op een verouderde versie van elkaar.

Toch is er hoop. Bewustwording helpt. Goede luisteraars trainen zichzelf om hun interne reactie even los te laten en terug te keren naar het moment. Niet om altijd perfect aandachtig te zijn - onderzoek van Harvard toont aan dat onze gedachten bijna de helft van de tijd afdwalen - maar om te merken wanneer dat gebeurt.

Echt luisteren blijkt uiteindelijk geen talent, maar een keuze: telkens opnieuw besluiten dat de ander belangrijker is dan je eigen volgende zin.