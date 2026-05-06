ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlands cruiseschip Hondius zal aanmeren in Tenerife

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 10:05
anp060526073 1
MADRID (ANP/RTR) - Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus werd vastgesteld, zal aanmeren in Tenerife, meldt de Spaanse zender TVE op gezag van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De president van de autonome Spaanse archipel zegt tegen de komst te zijn en vreest voor gezondheidsgevolgen, zei hij woensdag tegen radiozender COPE.
Drie opvarenden van de MV Hondius kwamen eerder te overlijden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat de Nederlanders het hantavirus voor hun terugreis naar Europa opliepen, en vervolgens een besmettingsketen in gang zetten aan boord. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië, waar het van de autoriteiten niet mag aanmeren.
Zuid-Afrika meldde woensdag dat het gaat om de zogenoemde Andesvariant, die, anders dan bij andere varianten, in zeldzame gevallen van mens op mens overdraagbaar is. Vermoedelijk worden enkele opvarenden woensdag nog op medische gronden geëvacueerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

shutterstock_2653888381

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

155809859_m

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

shutterstock_2684262245

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

generated-image

In 12 maanden een financiële buffer opbouwen (ook als je weinig verdient)

Loading