Een Amerikaanse parodontoloog stelt dat vijf minuten consequente mondverzorging per ochtend niet alleen gaatjes voorkomt, maar mogelijk ook het risico op zo’n vijftig chronische ziekten verlaagt. Hoe serieus moeten we die claim nemen – en wat zegt dit over hoe we naar preventie kijken?

Het onderliggende idee is niet nieuw: chronische ontsteking wordt al langer gezien als een belangrijke motor achter veel welvaartsziekten. Nieuw is wel de scherpe formulering – “vijf minuten per ochtend” – en de stevige claim dat goede mondhygiëne samen kan hangen met een lager risico op meer dan vijftig ziekten. Daarbij verwijst Dogan naar onderzoek waaruit blijkt dat dagelijks interdentale reiniging, bijvoorbeeld met floss, samenhangt met een significant lagere incidentie van hart- en vaatziekten en een lagere sterfte daaraan; mensen die zeven dagen per week tandzijde gebruikten, hadden in één analyse ongeveer een derde minder cardiovasculaire incidenten dan niet-gebruikers.

Wat betekent dit?