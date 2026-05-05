Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

gezondheid
door Peter Janssen
dinsdag, 05 mei 2026 om 12:59
Een Amerikaanse parodontoloog stelt dat vijf minuten consequente mondverzorging per ochtend niet alleen gaatjes voorkomt, maar mogelijk ook het risico op zo’n vijftig chronische ziekten verlaagt. Hoe serieus moeten we die claim nemen – en wat zegt dit over hoe we naar preventie kijken?
Vijf minuten poetsen en flossen als bescherming tegen meer dan vijftig ziekten: het is de opvallende boodschap van parodontoloog L. P. Dogan van de University of Minnesota, gepresenteerd op een conferentie in Phoenix en opgepikt door onder meer The Times en de Duitse krant Bild. Volgens Dogan vermindert consequente zorg voor tanden en tandvlees ontstekingen in de mond, die in studies in verband zijn gebracht met uiteenlopende aandoeningen, van diabetes en dementie tot hart- en vaatziekten, reumatoïde artritis en inflammatoire darmziekten.
Het onderliggende idee is niet nieuw: chronische ontsteking wordt al langer gezien als een belangrijke motor achter veel welvaartsziekten. Nieuw is wel de scherpe formulering – “vijf minuten per ochtend” – en de stevige claim dat goede mondhygiëne samen kan hangen met een lager risico op meer dan vijftig ziekten. Daarbij verwijst Dogan naar onderzoek waaruit blijkt dat dagelijks interdentale reiniging, bijvoorbeeld met floss, samenhangt met een significant lagere incidentie van hart- en vaatziekten en een lagere sterfte daaraan; mensen die zeven dagen per week tandzijde gebruikten, hadden in één analyse ongeveer een derde minder cardiovasculaire incidenten dan niet-gebruikers.

Wat betekent dit?

Ten eerste dat een ogenschijnlijk klein ritueel – tandenpoetsen plus reinigen tussen de tanden – mogelijk meer doet dan alleen een frisse adem geven. Als het verminderen van orale ontstekingen inderdaad systemische ontstekingsprocessen tempert, raakt mondzorg aan dezelfde preventielogica als bewegen, niet roken en gezond eten: laagdrempelige gewoontes die op lange termijn de kans op ernstige ziekten verschuiven. Tegelijk is er een belangrijk voorbehoud: de meeste studies laten verbanden zien, geen harde causaliteit, en mensen die trouw flossen leven vaak sowieso gezonder.

