Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

Ali B weet vandaag of hij daadwerkelijk de cel in moet, maar vaststaat al dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep 2,5 jaar gevangenisstraf tegen hem eist en dat hij bij een veroordeling waarschijnlijk direct wordt vastgezet. De vraag is niet óf hij klappen gaat krijgen in de bajes, maar wanneer en hoe hard.

Ali B: van tv-knuffelbrein naar zedenveroordeelde

Jarenlang was Ali B de ultieme successtory van de Nederlandse entertainmentwereld: rapper, coach bij The Voice, publiekslieveling in talkshows en reclamester. Dat beeld kantelde frontaal na de BOOS-uitzending over grensoverschrijdend gedrag in de tv‑wereld, waarna meerdere vrouwen hem beschuldigden van ernstig seksueel wangedrag. In 2024 veroordeelde de rechtbank Noord-Holland hem al tot twee jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en de poging tot verkrachting van een andere vrouw; van twee andere aanrandingen werd hij vrijgesproken. Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep, waardoor de zaak nu opnieuw en scherper onder het vergrootglas ligt.

Hoger beroep: eis nóg zwaarder

In maart behandelde het gerechtshof in Amsterdam drie dagen lang het hoger beroep in de zedenzaak. Het OM greep die kans aan om de druk verder op te voeren.

Het OM eist nu 30 maanden cel, dus een half jaar méér dan de eerdere straf van twee jaar.

Justitie acht hem in hoger beroep schuldig aan een aanranding en twee verkrachtingen

Opvallend: het OM wil hem nu wél veroordeeld zien voor de verkrachting van Ellen ten Damme, terwijl hij eerder alleen voor poging tot verkrachting werd veroordeeld.

Uitspraak precies nu actueel

De zaak is geen oud dossier meer, maar een tikkende klok.

Het gerechtshof doet op 6 mei om 10.00 uur uitspraak.

Media en juridische experts speculeren al openbaar: wordt zijn veroordeling bevestigd of aangescherpt, en moet hij direct de gevangenis in?

Als Ali B opnieuw wordt veroordeeld, ligt het voor de hand dat hij na de uitspraak meteen wordt aangehouden, tenzij het hof hem in afwachting van cassatie nog op vrije voeten laat. Juristen wijzen er wel op dat hij nog naar de Hoge Raad kan stappen; dat verandert niet meer of hij het “gedaan heeft”, maar kan de start van zijn straf weer maanden tot jaren vooruit schuiven.

Wat wacht hem achter de muren?

In de media wordt inmiddels openlijk besproken hoe zijn eerste dagen achter de tralies eruit zouden zien. Een bekende, wegens verkrachting veroordeelde artiest is in de hiërarchie van de gevangenis namelijk allesbehalve onzichtbaar.

Zedendelinquenten zijn in de gevangeniscultuur traditioneel kwetsbaar; ze lopen grotere kans op intimidatie en geweld.

Bekendheid werkt als een megafoon: medegevangenen kennen zijn gezicht, zijn verhalen, zijn slachtoffers.

Daar komt bij dat Ali B zelf meermaals benadrukte hoe zwaar de publieke veroordeling en het verlies van zijn carrière al op hem drukken.

Reclassering en gevangeniswezen proberen kwetsbare gedetineerden vaak te scheiden van de rest van de populatie, bijvoorbeeld via speciale afdelingen of plaatsing met extra toezicht. Maar die bescherming heeft een prijs: sociale isolatie, weinig bewegingsruimte en een dagelijks leven dat vooral bestaat uit deuren die achter je dichtvallen.

De klap voor zijn carrière is al uitgedeeld

In zekere zin is de eerste klap allang gevallen – niet in de luchtplaats, maar in zijn publieke leven.