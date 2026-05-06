Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

De regering‑Trump heeft ambtenaren van de Amerikaanse voedsel‑ en medicijnwaakhond FDA tegengehouden om een grote studie over Covid‑vaccins te publiceren. Het onderzoek concludeerde dat de vaccins effectief zijn en dat ernstige bijwerkingen zeer zeldzaam voorkomen. De studie was volgens betrokken onderzoekers al geaccepteerd voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en stond klaar om naar buiten gebracht te worden.

Volgens ingewijden werd de publicatie in een laat stadium teruggetrokken na ingrijpen van de politieke leiding. Ook samenvattingen voor presentaties op wetenschappelijke congressen zouden zijn tegengehouden. Officieel luidt de uitleg dat de conclusies “niet volledig door de data zouden zijn gedragen”, maar wetenschappers die aan het onderzoek meewerkten spreken dat tegen en wijzen op de standaardprocedures die al waren doorlopen.

De affaire voedt de vrees dat de FDA niet langer onafhankelijk kan opereren op het gevoelige dossier van vaccinveiligheid. Critici stellen dat de regering daarmee de eigen vaccinscepsis‑retoriek belangrijker maakt dan transparante voorlichting over risico’s en baten. Zij waarschuwen dat het achterhouden van geruststellende gegevens het wantrouwen tegenover vaccins juist verder kan aanwakkeren, omdat het beeld ontstaat dat er bewust wordt gemanipuleerd met informatie.

In de VS wil extreemrechts (net als hier) niet geloven in de wetenschap dat de vaccins veilig en effectief zijn.