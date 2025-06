Nederlandse kapitein Madleen opgevangen in Jordanië

AMMAN (ANP) - Mark van Rennes, de Nederlandse kapitein van het schip Madleen dat met hulpgoederen naar Gaza wilde varen, is opgevangen in Jordanië door het Nederlandse consulaat. Dat meldt zijn zus Katja maandagmiddag. Hij is net de grens over en reist verder naar Amman. Vanaf daar vliegt hij naar huis. Hij komt woensdag om 14.45 uur aan op Schiphol.

De familie heeft Van Rennes kort gesproken en hij maakt het voor zover zij weten goed, aldus zijn zus. "Hij is blij dat hij na een week in illegale hechtenis weer vrij is. Hij hoopt tot zijn terugkomst in Nederland wat rust te kunnen nemen."

Van Rennes werd samen met twee andere activisten vastgehouden in Israël. Ze zouden eigenlijk vrijdag worden uitgezet via de luchthaven van Tel Aviv, maar dat ging niet door vanwege de aanval van Israël op Iran. De andere twee, Pascal Maurieras en Yanis Mhamdi, vliegen woensdagavond van Amman naar Parijs.