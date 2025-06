Wall Street veert op na verliezen door conflict Israël-Iran

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York veerden maandag weer op, na de zware koersverliezen op vrijdag. Beleggers lijken de zorgen over de aanhoudende strijd tussen Israël en Iran even aan de kant te schuiven. Ook de olieprijzen gingen omlaag door het uitblijven van verstoringen van de olieproductie in de regio. Vrijdag werd olie nog flink duurder door de vrees voor een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 42.494 punten. Vrijdag zakte de Amerikaanse hoofdindex nog 1,8 procent. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 6021 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 19.584 punten. Beide graadmeters sloten vrijdag ruim 1 procent lager, na de Israëlische verrassingsaanval op Iran.