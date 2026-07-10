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Nederlandse politie helpt opnieuw Belgische collega's in Knokke

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 14:01
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KNOKKE-HEIST (ANP/BELGA) - Sinds afgelopen weekend is de Nederlandse politie opnieuw aanwezig in de Belgische badplaats Knokke. Daar helpt zij de Belgische politie de overlast van vakantievierende Nederlandse jongeren te bestrijden.
Dit is het zesde jaar dat de agenten van de twee buurlanden samenwerken om de overlast tegen te gaan, laat een woordvoerder van de Nederlandse politie weten. De Belgische korpschef Steve Desmet zegt dat de Nederlandse hulp "cruciaal is in de strijd tegen de overlast". Knokke ligt vlakbij de Nederlandse grens en is een populaire bestemming voor jongeren. In België mag je alcohol drinken vanaf je zestiende.
Een voordeel van de Nederlandse hulp is dat de ouders van de misdragende jongeren direct benaderd kunnen worden, zegt de politiewoordvoerder. Ook praat je als politie volgens haar makkelijker met jongeren uit je eigen land.
Van zaterdag 11 juli tot en met donderdag 16 juli is er ook bijstand van een Nederlands bikerteam.
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