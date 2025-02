UTRECHT (ANP) - In de Anemoonstraat in Nieuwegein (Utrecht) is zaterdag iemand neergestoken. De persoon, volgens een woordvoerder van de politie een tiener, is in levensgevaar.

Een medisch team is ter plaatse gegaan. De Anemoonstraat is afgesloten voor onderzoek.

Over de identiteit van het slachtoffer zijn geen verdere mededelingen gedaan. Ook over de toedracht van het incident kan nog niets gemeld worden.