Neergestort vliegtuigje op A58 is van Vliegschool Breda Aviation

BOSSCHENHOOFD (ANP) - Het vliegtuigje dat woensdag op de A58 neerstortte is van Vliegschool Breda Aviation. Dat meldt het bedrijf enkele uren na het ongeluk waarbij de piloot om het leven kwam. "Het verdriet en het ongeloof is niet te beschrijven", aldus het bedrijf.

"Onze gedachten gaan uit naar de echtgenote, familie en nabestaanden", schrijft de vliegschool in een persbericht. "De verslagenheid is groot." Het bedrijf blijft de komende dagen gesloten en is niet bereikbaar voor verder commentaar. De vliegschool uit Bosschenhoofd in Noord-Brabant verzorgt vliegopleidingen, biedt proeflessen aan en verhuurt vliegtuigen bij Breda Airport.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Daar doen de Onderzoeksraad voor Veiligheid en politie nog onderzoek naar. Het vliegtuigje met daarin alleen de piloot stortte aan het begin van de middag op de snelweg. Het is niet bekend of het toestel daarvoor net vertrokken was van het vliegveld naast de A58, of juist weer terugkeerde. Er vielen geen andere gewonden, wel raakte een auto op de snelweg beschadigd.