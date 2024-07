Erfgenaam van Hermes, die miljarden zou nalaten aan zijn tuinman, blijkt blut

Nicolas Puech, een erfgenaam van het luxemerk Hermès , kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij een deel van zijn fortuin wilde nalaten aan zijn tuinman. Puech, die geen kinderen heeft en niet getrouwd is, wilde zijn tuinman adopteren om hem als erfgenaam te kunnen benoemen. Hij was van plan om ongeveer de helft van zijn vermogen, geschat tussen de 10 en 11 miljard dollar, aan zijn tuinman te schenken.

Echter, recentelijk is gebleken dat Puech zijn fortuin kwijt is. Hij beschuldigt zijn voormalige vermogensbeheerder van het stelen van 6 miljoen Hermès -aandelen, met een waarde van ongeveer 12 miljard euro. Een Zwitserse rechtbank heeft deze zaak verworpen wegens onvoldoende bewijs.

Hierdoor is Puech niet langer in staat om het fortuin aan zijn tuinman na te laten, zoals hij oorspronkelijk van plan was. Puech was een van de grootste individuele aandeelhouders van het bedrijf.