Teunissen grijpt op Spelen naast finaleplaats van kanoslalom

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Het is Lena Teunissen op de Olympische Spelen niet gelukt een plek in de finale van de kanoslalom te bemachtigen. Ze eindigde in de halve eindstrijd als zestiende. Een plek bij de beste twaalf was nodig voor een finaleplaats.

De 26-jarige Teunissen kwam tot een tijd van 122,82 seconden. Ze noteerde 4 strafseconden. De eerste 2 kreeg ze bij het tweede poortje, de laatste 2 bij het achttiende poortje. Er zijn 23 poortjes op de olympische baan in Vaires-sur-Marne.

Teunissen moest 17,27 seconden toegeven op de Tsjechische Gabriela Satkova, die het parcours het snelst aflegde. De Nederlandse hield in de halve finale slechts twee kanoslalomsters achter zich. Ze verloor vooral veel tijd omdat ze bij enkele poortjes, tegen de stroming in, enkele meters terug moest om strafseconden te voorkomen.

Teunissen, fysiotherapeute van beroep, deed voor het eerst mee aan de Olympische Spelen.