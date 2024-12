Netanyahu in de rechtbank voor corruptiezaak

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in de rechtbank in Tel Aviv om voor het eerst een verklaring af te leggen in zijn corruptiezaak. Hij wordt al sinds 2019 formeel beschuldigd van het aannemen van dure geschenken en akkoordjes met machtige figuren uit de media. De zaak werd al eens uitgesteld vanwege de oorlog tegen Hamas.

Netanyahu wordt beschuldigd van omkoping, fraude en integriteitsschending. De rechtbank verplicht hem drie keer per week te verschijnen. Netanyahu had nog geprobeerd dat te voorkomen, maar de rechters houden vast aan de eis.

Terwijl Netanyahu dinsdag de rechtbank binnenging, stonden buiten enkele tientallen betogers. Sommigen kwamen steun betuigen aan de premier, anderen eisten dat hij meer doet om de gijzelaars vrij te krijgen die al meer dan een jaar worden vastgehouden door Hamas.