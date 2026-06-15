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Netanyahu na vredesdeal: we blijven zo lang als nodig in Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 22:36
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JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Israëlische troepen blijven "zolang als dat noodzakelijk is" in Libanon, de Gazastrook en Syrië. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu nadat bekend was gemaakt dat de regering-Trump en het Iraanse regime het eens zijn over een vredesdeal.
Netanyahu verdedigde op een persconferentie de oorlog van zijn land en de Verenigde Staten tegen Iran. "Het belangrijkste is dat we de staat Israël hebben gered van de dreiging van nucleaire uitroeiing", zei de premier. Hij zei dat miljoenen burgers anders in groot gevaar waren geweest.
Nadat de VS en Israël eerst samen optrokken, zou er frictie tussen de bondgenoten zijn ontstaan toen de VS probeerden een deal met Iran te sluiten. Netanyahu erkende maandag dat hij niet altijd op dezelfde lijn zit met Trump. "Hij is de president van de VS, ik de premier van Israël. Vaak zijn we het met elkaar eens, maar soms zijn we het minder met elkaar eens. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheidsbelangen van Israël."
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