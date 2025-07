Netanyahu nomineert Trump voor Nobelprijs voor Vrede

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Amerikaanse president Donald Trump voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Tijdens een diner overhandigde Netanyahu Trump een brief met de nominatie, zo is te zien op beelden die onder meer door Fox News zijn verspreid.

"Wauw, bedankt", reageerde Trump op de brief. "Vooral van jou afkomstig is dit zeer betekenisvol", aldus de president. Netanyahu zei tijdens het diner in het Witte Huis dat Trump "op dit moment in het ene na het andere land vrede bewerkstelligt".

Het is niet de eerste keer dat Trump is voorgedragen voor de Nobelprijs. Vorige maand nomineerde Pakistan hem nog als kandidaat om zijn "snelle diplomatieke ingrijpen" tijdens spanningen met buurland India. Trump heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de Nobelprijs voor de Vrede graag zou ontvangen.

Wie de Nobelprijs krijgt, wordt jaarlijks beslist door het Noorse Nobelcomité.