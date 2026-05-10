Netanyahu: oorlog met Iran pas voorbij als uranium weg is

Samenleving
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 19:30
TEL AVIV (ANP/AFP) - De Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran is pas voorbij als de Iraanse voorraad verrijkt uranium is "verwijderd". Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een fragment van het Amerikaanse programma 60 Minutes van CBS. "Het is nog niet voorbij, want er is nog steeds nucleair materiaal", benadrukt Netanyahu.
"Je gaat erheen en je haalt het eruit", antwoordt hij op de vraag hoe het uranium verwijderd kan worden. Bij voorkeur na een overeenkomst met Iran. Volgens Netanyahu heeft de Amerikaanse president Donald Trump een vergelijkbare mening.
De Israëlische premier stelt dat nog andere oorlogsdoelen bereikt moeten worden. "Er zijn nog steeds proxy's die Iran steunen, hun ballistische raketten die ze nog steeds willen produceren. We hebben er al veel van onschadelijk gemaakt, maar het is er nog steeds en er is werk aan de winkel."
Het hele interview wordt zondagavond laat uitgezonden.
Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

