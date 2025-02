Netanyahu prijst plan van Trump voor Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er niets mis met het idee van de Amerikaanse president Donald Trump om de Palestijnen uit Gaza te verplaatsen. Dit zei Netanyahu woensdag.

In een interview met Fox News sprak de Israëlische premier niet expliciet over Trumps idee dat de Verenigde Staten de Gazastrook zouden overnemen, maar hij steunde het idee om "de inwoners die willen vertrekken, toe te staan te vertrekken".

Netanyahu voegde eraan toe: "Ik bedoel, wat is daar mis mee? Ze kunnen vertrekken, ze kunnen dan terugkomen, ze kunnen verhuizen en terugkomen. Maar je moet Gaza weer opbouwen."

Volgens Netanyahu zijn de VS niet van plan Amerikaanse troepen te sturen om Hamas te bestrijden of de wederopbouw te financieren. Trumps idee was "het eerste goede idee" dat hij had gehoord, voegde hij eraan toe. "Ik denk dat het echt moet worden nagestreefd, onderzocht en uitgevoerd, omdat het voor iedereen een andere toekomst zal creëren."