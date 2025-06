Heb je last van maden in je vuilnisbak? Zo voorkom je het

Met de hitte komen ook de smerige vuilnisbakken vol beestjes. Als je niet oppast zit je container vol maden. Gelukkig heeft schoonmaakexpert Zamarra Kok een aantal tips om dat te voorkomen.

Vooral met vlees- en visresten moet je oppassen. "Gooi dit soort afval in een zak en daarna in de vriezer! Als iets bevroren is, komt er geen geur vanaf dus je hebt er verder geen last van. Wanneer de dag in de week aanbreekt dat de bakken geleegd worden, gooi je de bevroren zak in de bak en klaar is kees!" aldus Kok bij RTL Nieuws.

In het algemeen houd je de kliko het liefst zo droog mogelijk. Wil je toch bijvoorbeeld gemaaid gras weggooien, maak dan laagjes. "Leg bijvoorbeeld onderin wat kranten, stro of ander absorberend materiaal. Daarbovenop kun je het gras leggen, en dek het vervolgens weer af met stro. Je kunt ook wat klimop bovenop het gras leggen. Deze plant is namelijk giftig voor maden. Zo voorkom je ook dat ze zich in je afvalbak nestelen", legt de expert uit.

"Wat je vooral niet moet doen, is een spuitbus met gif gebruiken of, erger nog, mottenballen in je groene bak gooien", stelt Kok. "Mottenballen zijn sowieso niet meer verkrijgbaar in Nederland en gif maakt je groene bak niet meer groen. Je gooit dan chemisch afval bij het gft, waardoor afval scheiden geen zin meer heeft. Gebruik ook geen kalk!"

Kok adviseert natuurlijke alternatieven: "Zand en zout werken ook tegen maden. Maar dan moet je dat er later wel allemaal weer uitscheppen en eerlijk gezegd: daar heeft niemand zin in."

Heb je de container schoongemaakt, laat hem dan goed drogen. "Want waar nattigheid is, willen maden zijn."