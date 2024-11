New Delhi sluit scholen en stopt bouwwerkzaamheden om smog

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase hoofdstad New Delhi heeft maatregelen genomen om de luchtvervuiling boven de stad aan te pakken. Scholen worden gesloten en ook een deel van de bouwwerkzaamheden wordt stilgelegd tegen de smog.

Maandagochtend werden in New Delhi 978 smogdeeltjes per kubieke meter gemeten, het hoogste aantal van dit jaar. Dat ligt meer dan zestig keer boven het niveau dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als gezond wordt beschouwd. Inwoners van de stad zeggen tegen persbureau AFP dat hun ogen al dagen tranen door de luchtvervuiling.

India heeft al jaren een smogprobleem. De kankerverwekkende deeltjes worden vooral verspreid door boerenbedrijven in de omgeving, fabrieken en het verkeer. De autoriteiten hopen dat het verkeer zal afnemen doordat kinderen thuisblijven. Ook ouderen worden opgeroepen om niet de deur uit te gaan.