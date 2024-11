AEX-index koerst af op licht hoger begin nieuwe beursweek

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen, na het zware verlies op vrijdag. De week begint relatief rustig nu het cijferseizoen vrijwel is afgelopen. Wel komt Nvidia woensdag nog met kwartaalcijfers. De prestaties van de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld zullen mogelijk de richting van de aandelenmarkten voor de komende tijd gaan bepalen. Nvidia is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot het meest waardevolle chipbedrijf in de wereld en is de grote aanjager van de koersrally op de beurzen die wordt aangedreven door het optimisme over de opkomst van AI.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul steeg 2,2 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van Samsung. Het Zuid-Koreaanse chip- en techconcern werd 6 procent hoger gezet na de verrassende onthulling van een omvangrijk aandeleninkoopprogramma van meer dan 7 miljard dollar. De laatste keer dat Samsung eigen aandelen kocht was in 2017. Vrijdag won Samsung al ruim 7 procent na een voorlopig akkoord met de grootste vakbond van het bedrijf, die in juli een staking organiseerde.

De beurs in Hongkong klom 0,7 procent en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent, na de zware verliezen op de Chinese beurzen vorige week. De Nikkei in Tokio zakte 1,1 procent, na een daling van de Japanse machine-orders.

Herfinanciering

Op het Damrak kondigde Fugro aan te beginnen met een aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro. Ook onderhandelt de bodemonderzoeker met zijn banken over een herfinanciering van 400 miljoen euro aan leningen en kredietfaciliteiten tegen betere voorwaarden.

Ebusco gaf een update over de uitgifte van nieuwe aandelen. De noodlijdende bussenfabrikant wil daarmee 36 miljoen euro ophalen om te kunnen overleven. Volgens het bedrijf heeft de Chinese batterijenproducent Gotion zich vastgelegd om voor 5 miljoen euro aan aandelen te kopen die mogelijk overblijven na afloop van de aanmeldingsperiode. Ebusco heeft daarmee nu ongeveer 53 procent van de benodigde financiering gevonden.

Huurresultaat

Retail Estates kwam met cijfers. Het Belgische vastgoedbedrijf, dat onder meer eigenaar is van het winkelcentrum Alexandrium II Megastores in Rotterdam, zag het huurresultaat in de eerste jaarhelft stijgen.

De euro was 1,0540 dollar waard, tegen 1,0548 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 67,15 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 71,28 dollar per vat.