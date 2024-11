Onderzoek: 80 miljoen Amerikanen gaan reizen met Thanksgiving

NEW YORK (ANP/RTR) - Een recordaantal van ongeveer 80 miljoen Amerikanen gaat naar verwachting reizen met Thanksgiving, om bijvoorbeeld vrienden en familie te bezoeken. Dat meldt een organisatie die de mobiliteitssector in de Verenigde Staten vertegenwoordigt. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan een jaar geleden.

Thanksgiving Day is volgende week donderdag. In aanloop naar die feestdag en het aansluitende weekend gaan Amerikanen massaal met het vliegtuig, de auto, bus of met de trein op weg om vrienden en familie te bezoeken of om toeristische uitstapjes te doen.

Het overgrote deel van de verwachte reizigers betreft mensen die de auto pakken. Hier wordt op 71,7 miljoen Amerikanen gerekend. Dat zijn er 1,3 miljoen meer dan een jaar terug, aldus de onderzoekers van belangenorganisatie AAA. Maar ook op luchthavens zal het druk worden, want maatschappijen als American Airlines, United Airlines en Delta Air rekenen op recordaantallen passagiers in de Thanksgiving-periode.

De trein zal ook vaak worden genomen. Spoormaatschappij Amtrak zegt dat de boekingen hoger liggen dan vorig jaar, toen in de week voor Thanksgiving meer dan een miljoen mensen de treinen van Amtrak pakten.