New Yorkse burgemeester Mamdani: 'We zullen stoutmoedig besturen'

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 1:50
NEW YORK (ANP) - De donderdag beëdigde burgemeester van New York, Zohran Mamdani, heeft beloofd "stoutmoedig" te besturen. Hij zei bij zijn inaugurele toespraak te willen aantonen dat linkse politiek kan slagen. "We zullen iets doen wat New Yorkers beter kunnen dan iedereen: we zullen een voorbeeld voor de wereld zijn."
In zijn toespraak beklemtoonde hij verder dat hij iets wil doen aan de kosten voor levensonderhoud en dat hij de mensen wil helpen "die zijn verraden door de gevestigde orde".
Zijn politieke tegenstander, president Donald Trump, noemde hij maar één keer, toen hij het had over de diversiteit van de stad en Trumpstemmers die op hem stemden.
Trump omschreef Mamdani onder andere als een "100 procent communistische gek". Na Mamdani's verkiezing spraken Trump en hij elkaar in het Witte Huis. Die ontmoeting noemde Trump "zeer productief". Volgens de president zal Mamdani "sommige conservatieven verbazen".
Ook de Democraten Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez spraken bij de beëdiging van Mamdani. Sanders dankte Mamdani "om ons van kust tot kust hoop en visie te geven dat we een regering tot stand kunnen brengen die voor ons allemaal werkt en niet alleen voor de rijken en de weinigen".
