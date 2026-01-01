Darter Van Veen voor het eerst in carrière naar halve finale WK

LONDEN (ANP) - Gian van Veen heeft voor het eerst in zijn carrière de halve finale van het WK darts bereikt. De 23-jarige Nederlander versloeg in Alexandra Palace in Londen de als tweede geplaatste Engelsman Luke Humphries met 5-1 in sets.

Van Veen won drie keer de set die Humphries, de wereldkampioen van 2024, was begonnen en liep uit naar een 4-1-voorsprong. Met dubbel 16 besliste hij de partij in de zesde set.

Humphries haalde in het begin van de partij hogere scores dan Van Veen en was ook vaker als eerste in de gelegenheid om een leg uit te gooien. De Engelse darter miste echter veel kansen op de dubbels en Van Veen was vervolgens heel effectief. In de vierde set gooide hij 170 uit en daarna miste hij twee kansen op die score ook nog eens nipt.

Zelfvertrouwen

"Ik had vertrouwen als het tot een beslissende set zou komen, omdat ik dat op het EK tegen hem ook had laten zien", zei Van Veen. "Dit hele toernooi gooi ik ook goede vijfde legs en vandaag weer. Hij was in de eerste sets scorend de betere, maar hij miste een paar kansjes, waardoor ik in de wedstrijd bleef hangen. Uiteindelijk kwam ik 2-1 voor, begon het geloof te groeien en was ik los."

Van Veen won afgelopen seizoen al meerdere keren op belangrijke momenten van Humphries, die niet graag tegen hem speelt. "Hij kon dat vandaag slecht verbergen en dat geeft een heel goed gevoel", aldus Van Veen.

Van Veen speelt in de halve finale vrijdag tegen Gary Anderson. De Schotse tweevoudig wereldkampioen versloeg eerder op de dag Justin Hood uit Engeland met 5-2 in sets. "Mensen weten dat ik als kind fan was van Gary", zei Van Veen. "Ik kijk er heel erg naar uit."