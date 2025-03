NGB-voorzitter roept Faber op alsnog te tekenen voor lintjes

DEN HAAG (ANP) - Waarnemend voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters Marianne Schuurmans roept minister Marjolein Faber op alsnog haar handtekening te zetten onder lintjes voor vijf mensen die zich hebben ingezet voor vluchtelingen. Het is volgens Schuurmans belangrijk de toekenning van koninklijke onderscheidingen apolitiek te houden, zei ze maandag bij Goedemorgen Nederland.

Faber wil geen handtekening zetten omdat het werk van het vijftal haaks zou staan op haar beleid. "Heel jammer", aldus Schuurmans. Zij benadrukte dat het toekennen van de lintjes een zorgvuldig proces is, "omdat we vooral willen dat mensen niet beschadigd worden voor wie de aanvraag is en de koning niet in verlegenheid wordt gebracht".

"We hechten ongelooflijk veel waarde aan dat dit objectief gebeurt", vervolgt Schuurmans. "Op het moment dat je naar buiten brengt dat je iets vindt over de toekenning van een lintje, dan ben je eigenlijk al een stap aan het zetten die politiek is."