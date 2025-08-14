Ngo's roepen op tot einde belemmeringen bij levering hulp Gaza

DEN HAAG (ANP) - Meer dan honderd ngo's roepen samen op tot de opheffing van de belemmeringen bij de levering van hulpgoederen aan de Gazastrook. Ze pleiten voor druk op Israël om een einde te maken aan "het gebruik van hulp als wapen". De verklaring is ondertekend door onder meer Save the Children, CARE, Artsen zonder Grenzen en Oxfam.

Israël zit volgens hen de hulpverlening dwars met bureaucratische belemmeringen, waaronder registratieprocedures voor internationale ngo's. Ze weerspreken Israëlische claims dat er geen beperkingen gelden voor de levering van hulpgoederen.

"De meeste grote internationale hulporganisaties zijn er sinds 2 maart niet in geslaagd om ook maar één vrachtwagen met levensreddende goederen af te leveren", schrijven de ngo's. Israël voerde die dag een volledige blokkade in en laat sinds halverwege mei een beperkte hoeveelheid goederen door. De voedseltekorten blijven enorm, waardoor volgens de lokale autoriteiten zeker 235 doden zijn gevallen door ondervoeding en verhongering.

In de verklaring staat dat Israël verzoeken van tientallen ngo's om hulpgoederen te brengen heeft afgewezen. Israël noemde als reden dat de organisaties, waarvan een deel al tientallen jaren actief is in Gaza, "niet bevoegd zijn om hulp te verlenen", aldus de ngo's.

Ze schrijven dat organisaties sinds maart van Israël aan nieuwe registratie-eisen moeten voldoen, die "vage en gepolitiseerde criteria" omvatten. De ngo's moeten onder meer informatie over Palestijnse medewerkers en andere personeelsgegevens delen. Dat is volgens de ngo's gevaarlijk en in strijd met internationale humanitaire principes.

De ngo's uiten ook opnieuw kritiek op de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die sinds eind mei op een klein aantal locaties voedselpakketten aan Palestijnen uitdeelt. De door Israël en de Verenigde Staten gesteunde organisatie wordt volgens hen ten onrechte gepromoot als "humanitaire oplossing". Ze omschrijven de GHF als een "dodelijk controlemiddel". De organisaties zeggen dat bij de voedselpunten zeker 859 Palestijnen zijn gedood.

De ngo's roepen in hun verklaring ook opnieuw op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke opening van alle grensovergangen zodat meer hulpgoederen naar Gaza kunnen worden gebracht. Hulporganisaties hebben miljoenen euro's aan voedsel, water, medicijnen, hygiëneproducten en andere hulpgoederen klaarstaan in opslagplaatsen in buurlanden Jordanië en Egypte.