Oplopend dodental door besmette fentanyl in Argentinië

BUENOS AIRES (ANP) - Zeker 87 mensen zijn in Argentinië overleden nadat ze in ziekenhuizen besmette fentanyl toegediend hadden gekregen, zo heeft een rechter die de zaak onderzoekt woensdag bekendgemaakt. De pijnstiller bevatte volgens de autoriteiten de bacteriën Klebsiella pneumoniae en Ralstonia pickettii.

De besmette partijen werden geleverd aan meerdere ziekenhuizen in de stad en provincie Buenos Aires en andere provincies. Minstens 24 personen zijn verhoord en hebben hun banktegoeden bevroren zien worden, onder wie de eigenaar van twee farmaceutische bedrijven die het middel zouden hebben geproduceerd. Hij ontkent de beschuldigingen. Nabestaanden eisen gerechtigheid en hielden onlangs protesten buiten ziekenhuizen.

Sinds mei onderzoekt de rechtbank hoeveel sterfgevallen te linken zijn aan de besmette partijen, die volgens de krant La Nación aan zeker acht ziekenhuizen zijn geleverd. Van tweehonderd ziekenhuizen worden medische dossiers nagelopen.