ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oplopend dodental door besmette fentanyl in Argentinië

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 3:09
anp140825003 1
BUENOS AIRES (ANP) - Zeker 87 mensen zijn in Argentinië overleden nadat ze in ziekenhuizen besmette fentanyl toegediend hadden gekregen, zo heeft een rechter die de zaak onderzoekt woensdag bekendgemaakt. De pijnstiller bevatte volgens de autoriteiten de bacteriën Klebsiella pneumoniae en Ralstonia pickettii.
De besmette partijen werden geleverd aan meerdere ziekenhuizen in de stad en provincie Buenos Aires en andere provincies. Minstens 24 personen zijn verhoord en hebben hun banktegoeden bevroren zien worden, onder wie de eigenaar van twee farmaceutische bedrijven die het middel zouden hebben geproduceerd. Hij ontkent de beschuldigingen. Nabestaanden eisen gerechtigheid en hielden onlangs protesten buiten ziekenhuizen.
Sinds mei onderzoekt de rechtbank hoeveel sterfgevallen te linken zijn aan de besmette partijen, die volgens de krant La Nación aan zeker acht ziekenhuizen zijn geleverd. Van tweehonderd ziekenhuizen worden medische dossiers nagelopen.
Vorig artikel

Ngo's roepen op tot einde belemmeringen bij levering hulp Gaza

Volgend artikel

Zes autobranden in straat in Stadskanaal

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen