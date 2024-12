Nieuw onderzoek: aantal daklozen verschilt sterk per regio

DEN HAAG (ANP) - Het aantal dakloze mensen dat vorig jaar in een opvanglocatie zoals nachtopvang of passantenhotel sliep, verschilt sterk per regio. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

Het statistiekbureau bekeek voor het eerst het aantal geregistreerde daklozen in 36 verschillende regio's. Het gaat daarbij om mensen die in 2023 in de noodopvang of tijdelijke opvang overnachtten.

Afgezet tegen inwonertal was het aantal geregistreerde daklozen het hoogst in de regio's Almere en Rotterdam (zo'n 3,3 per 1000 inwoners). Utrecht en Amsterdam (2,6 per 1000 inwoners) en Den Haag (2) volgen. In de regio Assen was het aantal daklozen van de onderzochte gebieden het laagst. In absolute aantallen telde Amsterdam de meeste dakloze mensen: bijna 2700. Daarna volgen Rotterdam (2500), Utrecht (2200), Den Haag (1500) en Almere (1200).

Dit onderzoek gaat alleen over mensen met een burgerservicenummer die op enig moment in het jaar in een opvanglocatie sliepen. Daklozen die altijd op straat leven, of mensen die tijdelijk bij familie of vrienden slapen zijn niet meegenomen. Het grootste deel van de daklozen die zijn geteld in dit onderzoek, is tussen de 28 en 39 jaar oud (30 procent). Bijna een kwart was tussen de 18 en 23 jaar. Mannen vormen de grootste groep.