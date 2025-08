Nieuwe astronautenploeg aangekomen in ISS

CAPE CANAVERAL (ANP/DPA/AFP) - Na een reis van vijftien uur in een SpaceX-capsule is een team van vier astronauten aangekomen in het internationale ruimtestation ISS.

De missie staat onder leiding van de Amerikaanse astronaut Zena Cardman. De overige bemanningsleden zijn de Amerikaan Michael Finke, de Japanner Kimiya Yui en de Russische kosmonaut Oleg Platonov. De ploeg blijft zes maanden in de ruimte om verschillende wetenschappelijke experimenten uit te voeren.

Het viertal vertrok vrijdag vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida met een Falcon 9-raket van SpaceX. Het is de elfde bemande missie die wordt uitgevoerd met een raket van Elon Musks ruimtevaartbedrijf.

In totaal zijn er op dit moment elf ruimtevaarders aan boord van het ISS. Vier astronauten die al langer aan boord zijn, keren de komende dagen terug naar de aarde.